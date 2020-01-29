Arda Turan: Saygı duyuyorum

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği büyük tartışma konusu olan Arda Turan yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. Her zaman 'Galatasaraylı Arda Turan' olarak anılmaktan iftihar ettiğini belirten yıldız futbolcu, "Arda Turan ismi üzerinden Galatarasay'da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil, Galatasaray'dır. Ben bunu hiç unutmadım" dedi. Tecrübeli futbolcu, geri dönüşünün kabul edilmemesiyle ilgili de "Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun kararını saygıyla karşılıyorum. Ve kendilerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

HİÇ YANLIŞ YAPMADIM

Ne olursa olsun Galatasaray'a karşı bir yanlış yapmadığını kaydeden Arda Turan, "Şartlar ne olursa olsun içimdeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarısı için olacak" dedi.

TERİM BENİM VE AİLEMİN BABASI

Arda, bu zor döneminde kendisine destek veren Fatih Terim'e de minnettar olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu duygularını şu sözlerle dile getirdi: En ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır.