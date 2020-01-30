Yönetimden Belhanda’ya: Kulübede paslanma! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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Yönetimden ’ya: Kulübede paslanma!

Yönetimden Belhanda’ya: Kulübede paslanma!

'da herkes Akbaba'yı hayranlıklar izliyor. Ancak öte tarafta Younes problemi de olduğu yerde duruyor.

'da herkes Akbaba'yı hayranlıklar izliyor. Ancak öte tarafta Younes problemi de olduğu yerde duruyor. Emre olduğu sürece forma şansı bulması zor görünen Faslı futbolcu, cazip teklifler gelmesine karşın Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Son olarak sarı-kırmızılı yöneticilerin, Belhanda ile görüşerek, "6 ay kulübede kalmanın sana da Galatasaray'a da bir faydası olmaz" uyarısı gitti. Şimdi futbolcunun vereceği yanıt bekleniyor.

ŞANS BULAMADI
'deki 13 maçta 3 gol, 1 asisti bulunan Belhanda, Galatasaray'ın oynadığı son 3 maçta forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu artık yol ayrımına geldi.

  1. 30.1.2020
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