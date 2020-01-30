Yönetimden Belhanda’ya: Kulübede paslanma!
Galatasaray'da herkes Emre Akbaba'yı hayranlıklar izliyor. Ancak öte tarafta Younes Belhanda problemi de olduğu yerde duruyor.
Galatasaray'da herkes Emre Akbaba'yı hayranlıklar izliyor. Ancak öte tarafta Younes Belhanda problemi de olduğu yerde duruyor. Emre olduğu sürece forma şansı bulması zor görünen Faslı futbolcu, cazip teklifler gelmesine karşın Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Son olarak sarı-kırmızılı yöneticilerin, Belhanda ile görüşerek, "6 ay kulübede kalmanın sana da Galatasaray'a da bir faydası olmaz" uyarısı gitti. Şimdi futbolcunun vereceği yanıt bekleniyor.
ŞANS BULAMADI
Süper Lig'deki 13 maçta 3 gol, 1 asisti bulunan Belhanda, Galatasaray'ın oynadığı son 3 maçta forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu artık yol ayrımına geldi.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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