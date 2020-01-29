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Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte hedefteki 5 isim | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Transferde perdenin kapanmasına az bir süre kala atağa kalkan Galatasaray şu ana dek Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. Farklı mevkiler için de arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in istediği doğrultusunda sarı-kırmızılı kurmaylar 5 isim ile ilgili rapor verdi. İşte o isimler ve Galatasaray'ın transfer gündemi. Son dakika transfer haberleri Galatasaray...
29 Ocak 2020 Çarşamba 12:16
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 19. hafta itibarıyla topladığı 33 puanla 6. sırada bulunuyor.
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Transferde perdenin kapanmasına az bir süre kala eksik mevkilere de takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar rotasını belirledi.
Fatih Terim'in talebi doğrultusunda yaş ortalamasını düşürmek isteyen Cimbom, rotayı genç gurbetçi oyunculara çevirdi. Galatasaray scout ekibi Terim'e Almanya ve Hollanda'daki gurbetçi isimlerle ilgili rapor verdi. İşte o isimler...
1) SUAT SERDAR: Deneyimli teknik adamın listenin başına 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı koyduğu öğrenilirken, oyuncunun değerinin 20 milyon Euro'ya kadar çıktığı bildirildi. Galatasaray'ın bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, sonraki satıştan da yüzde 30 pay teklif edeceği ifade edildi. Bu sezon bin 406 dakika süre alan Suat Serdar, 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Yetenekli oyuncunun sözleşmesi 2022'de bitiyor.
2) AHMED KUTUCU: Yaş ortalamasını düşürmek için uğraş veren Galatasaray, Schalke 04 altyapısından yetişen Ahmed Kutucu'yu da radarına aldı. 19 yaşındaki golcü oyuncu Falcao'nun yanında kendini geliştirebilecek gelecek vaadeden bir isim olarak gördüğü Kutucu'yu takipte...