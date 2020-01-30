Galatasaray’a iki güzel haber

Falcao ve Saracchi'nin sakatlıklarıyla sarsılan Galatasaray'a Florin Andone ve Henry Onyekuru'dan müjde geldi. Güçlendirme çalışmalarını tamamlayan Rumen golcü, uzun bir aranın ardından dün takımla birlikte antrenmana çıktı. Ayrıca Monaco'dan kiralanan ancak sıtmaya yakalanması nedeni ile tedavi olan Henry Onyekuru da rahatsızlığını atlattı. Nijeryalı sol açık da dün antrenmana çıktı ve saha çalışmaları yaptı. Bu durum hem teknik heyeti hem de futbolcuları mutlu etti.



BİRİLERİ DEDİ ÖLDÜLER

Onyekuru ve Andone'nin dün sosyal medyaya düşen idman fotoğrafları sarı-kırmızılı taraftarları coşturdu. Sarı-kırmızılılar, "Uzun zamandır yoklardı, birileri dedi öldüler. O zaman söyleyin onlara fişek gibi geri döndüler" mesajını paylaşarak iki oyuncunun iyileşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



TERİM'LE GÖRÜŞTÜ

Henry Onyekuru'nun takıma katılmasından oldukça memnun olan teknik direktör Fatih Terim dün oyuncuyla saha içinde kısa bir görüşme yaptı. Hem sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı hem de beklentilerini anlattı.



SARGIYLA ÇIKTI

Dün takımla çalışan Andone'nin sağ dizindeki sargılar dikkat çekti. Kontrol amaçlı böyle bir önlem alındığı belirtilirken Rumen futbolcunun, Alanya ile oynanacak kupa maçında kadroda olması planlanıyor.