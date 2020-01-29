Sezonu kapattı denmişti! Galatasaray'da Luyindama dönüyor

Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan, ancak yaşadığı problemin ciddiyeti ancak İstanbul'a geldikten sonra anlaşılan Luyindama'nın sezonu kapattığı ortaya çıkmıştı.

Ancak başarılı savunmacının iyileşme sürecinin beklenenden hızlı geliştiği aktarılıyor. Takvim'de yer alan habere göre kontratının dondurulması ve yerine transfer yapılması beklenen Luyindama'nın, sağlık ekibi ve teknik heyetle görüşme yaparak, ikinci yarının ortalarına doğru takıma dönmeyi hedeflediğini ilettiği ve kadro dışı kalmamak için bir şans istediği öğrenildi.

Standard Liege'den geçtiğimiz sezonun ortasında transfer edilen Luyindama, sarı-kırmızılı takımda ilk 11'in değişmez ismi olmuştu. 26 yaşındaki Kongolu futbolcu Aslan'da toplamda 32 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.