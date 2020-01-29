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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Sezonu kapattı denmişti! 'da Luyindama dönüyor

Sezonu kapattı denmişti! Galatasaray'da Luyindama dönüyor

'da sezonun ilk yarısında milli takımda sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan 'nın kontratının dondurulması gündemdeydi. Kongolu futbolcunun teknik ekiple bir görüşme yaparak, sahalara beklenenden daha erken döneceğini ve bu nedenle sözleşmesinin dondurulmamasını istediği ifade edildi.

Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan, ancak yaşadığı problemin ciddiyeti ancak 'a geldikten sonra anlaşılan Luyindama'nın sezonu kapattığı ortaya çıkmıştı.

Ancak başarılı savunmacının iyileşme sürecinin beklenenden hızlı geliştiği aktarılıyor. Takvim'de yer alan habere göre kontratının dondurulması ve yerine yapılması beklenen Luyindama'nın, sağlık ekibi ve teknik heyetle görüşme yaparak, ikinci yarının ortalarına doğru takıma dönmeyi hedeflediğini ilettiği ve kadro dışı kalmamak için bir şans istediği öğrenildi.

Standard Liege'den geçtiğimiz sezonun ortasında transfer edilen Luyindama, sarı-kırmızılı takımda ilk 11'in değişmez ismi olmuştu. 26 yaşındaki Kongolu futbolcu Aslan'da toplamda 32 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 11:38
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