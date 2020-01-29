Sezonu kapattı denmişti! Galatasaray'da Luyindama dönüyor
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında milli takımda sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın kontratının dondurulması gündemdeydi. Kongolu futbolcunun teknik ekiple bir görüşme yaparak, sahalara beklenenden daha erken döneceğini ve bu nedenle sözleşmesinin dondurulmamasını istediği ifade edildi.
Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan, ancak yaşadığı problemin ciddiyeti ancak İstanbul'a geldikten sonra anlaşılan Luyindama'nın sezonu kapattığı ortaya çıkmıştı.
Ancak başarılı savunmacının iyileşme sürecinin beklenenden hızlı geliştiği aktarılıyor. Takvim'de yer alan habere göre kontratının dondurulması ve yerine transfer yapılması beklenen Luyindama'nın, sağlık ekibi ve teknik heyetle görüşme yaparak, ikinci yarının ortalarına doğru takıma dönmeyi hedeflediğini ilettiği ve kadro dışı kalmamak için bir şans istediği öğrenildi.
Standard Liege'den geçtiğimiz sezonun ortasında transfer edilen Luyindama, sarı-kırmızılı takımda ilk 11'in değişmez ismi olmuştu. 26 yaşındaki Kongolu futbolcu Aslan'da toplamda 32 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 11:38
- Sezonu kapattı denmişti! Galatasaray'da Luyindama dönüyor
- Sergen Yalçın Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde!
- Manchester City Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak
- Avustralya Açık'ta Zverev ve Muguruza yarı finale yükseldi
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sezonu kapattı denmişti! Galatasaray'da Luyindama dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.