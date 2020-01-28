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28 Ocak 2020, Salı
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Yardım kampanyası

Yardım kampanyası

Başkan , kulüp olarak ve 'da meydana gelen dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarını da açıkladı.

Başkan , kulüp olarak ve 'da meydana gelen dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarını da açıkladı. Cengiz, "'deki bütün mağazalarında destekler kabul edilecek" diye konuştu. Ayrıca GS Store'dan kışlık giyim alarak kampanyaya öncülük etti.
  1. 28.1.2020
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