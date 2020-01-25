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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Andone başladı

Andone başladı

Öte yandan dün sabah gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı geçen 'nin de katıldığı bildirildi.

Öte yandan dün sabah gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı geçen 'nin de katıldığı bildirildi. Tecrübeli forvetin salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptığı kaydedildi. Andone'nin gelecek hafta toplu çalışmalara başlaması bekleniyor.
  1. 25.1.2020
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