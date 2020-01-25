Paqueta’ya PSG talip
Sarı-kırmızılılar ile ismi geçen Lucas Paqueta'ya Fransız devi Paris Saint Germain talip oldu. AC Milan'ın geçen sezon devre arasında 38.5 milyon euro ödeyerek Flamengo'dan transfer ettiği 22 yaşındaki maestro bu sezon 15 maçta forma giymişti.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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