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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Paqueta’ya talip

Paqueta’ya PSG talip

Sarı-kırmızılılar ile ismi geçen 'ya Fransız devi talip oldu. 'ın geçen sezon devre arasında 38.5 milyon euro ödeyerek Flamengo'dan ettiği 22 yaşındaki maestro bu sezon 15 maçta forma giymişti.

Sarı-kırmızılılar ile ismi geçen 'ya Fransız devi talip oldu. 'ın geçen sezon devre arasında 38.5 milyon euro ödeyerek Flamengo'dan ettiği 22 yaşındaki maestro bu sezon 15 maçta forma giymişti. 1 asist yaparak beklentilerden uzak kalan Paqueta'nın menajeri birkaç kulüple görüştüğünü ifade etti. Oyuncunun 'ye yakın olduğu belirtildi. Öte yandan Brezilyalı yıldız, son olarak Brescia maçının kadrosuna da dahil edilmedi.
  1. 25.1.2020
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