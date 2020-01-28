Morali bozuktu
Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet Arda Turan üzerinden polemik yaşarken dün gözler Mustafa Cengiz'deydi.
Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet Arda Turan üzerinden polemik yaşarken dün gözler Mustafa Cengiz'deydi. Son olarak Konya maçının ardından Fatih Terim, "Ben gerekli cevabı 19.05'te attığım mesajla verdim. Benim için konu kapanmıştır" açıklaması yapmıştı. Dün bu konuyla ilgili soru sorulmazken başkan da tartışmayı alevlendirecek bir cümle kurmadı. Ancak Başkan Cengiz'in gözaltlarının şiş ve moralsiz olduğu gözlendi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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