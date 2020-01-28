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28 Ocak 2020, Salı
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Morali bozuktu

Morali bozuktu

'da yönetim ve teknik heyet üzerinden polemik yaşarken dün gözler 'deydi.

'da yönetim ve teknik heyet üzerinden polemik yaşarken dün gözler 'deydi. Son olarak maçının ardından , "Ben gerekli cevabı 19.05'te attığım mesajla verdim. Benim için konu kapanmıştır" açıklaması yapmıştı. Dün bu konuyla ilgili soru sorulmazken başkan da tartışmayı alevlendirecek bir cümle kurmadı. Ancak Başkan Cengiz'in gözaltlarının şiş ve moralsiz olduğu gözlendi.

  1. 28.1.2020
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