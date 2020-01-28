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28 Ocak 2020, Salı
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Yeni şarkısı dillerde

Yeni şampiyonluk şarkısı dillerde

Taraftarlar, maçında ilk kez söyledi.

'u deplasmanda mağlup eden bu sezon 'de ilk kez üst üste üç galibiyet aldı. Galibiyetler kadar futbolcuların coşkulu futbolu umutları artırırken bu durum sarıkırmızılı taraftarlara yeni şarkısı yazdırmaya yetti de arttı bile... Sarı-kırmızılılar, maçında "Martin Linnes, Akbaba orta saha Seri, Lemina ileride Falcao'yla Yürüyoruz şampiyonluğa" bestesiyle tribünleri inletti.

Şampiyonluk şarkısında adı geçen isimlerden; Emre Akbaba 3 maçta 3 gol, Falcao 3 maçta 4 gole ulaşırken, Saracchi ise 2'nci maçında 2'nci asistini yaptı.

  1. 28.1.2020
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