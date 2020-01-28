Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte yeni savunmacı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte yeni savunmacı

transferde atağa kalktı! İşte yeni savunmacı

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte yeni savunmacı

Transferde perdenin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarına hız veren 'da öncelik stoper mevki. 'in de mutlaka takviye yapılmasını istediği savunma bölgesi için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılar için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Stoper transferi yapmadığı takdirde ilerleyen haftalarda büyük zorluk çekecek olan 'da çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sarı kırmızılı kulübe menajerler aracılığıyla ilginç bir defans oyuncusu teklif edildi.

YENİ CHEDJOU!

Hemen hemen her basın toplantısında genç bir stoper aradıklarını dile getiren 'in Mert Müldür, gibi futbolcularla ilgilendiği bilinirken bazı menajerlerin Galatasaray'a 'yi önerdiği ortaya çıktı.

Lig 1'de forması giyen ve bu sezon 16 maçta oynayan 22 yaşındaki oyuncu 'e gelmeye son derece sıcak bakarken, Moukoudi'ye bazı İngiliz takımlarının da talip olduğu belirtildi.

Kamerun asıllı Harold Moukoudi'yi ilk etapta bonservisiyle satmak isteyen Fransız yöneticilerin satın alma opsiyon tercihine de olumlu yaklaştığı kaydedilirken, 1,91'lik futbolcunun piyasa değerinin 4 milyon Euro civarında olması da dikkat çekti.

  1. 28.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte yeni savunmacı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN