Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte yeni savunmacı
Transferde perdenin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarına hız veren Galatasaray'da öncelik stoper mevki. Fatih Terim'in de mutlaka takviye yapılmasını istediği savunma bölgesi için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılar için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
Stoper transferi yapmadığı takdirde ilerleyen haftalarda büyük zorluk çekecek olan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sarı kırmızılı kulübe menajerler aracılığıyla ilginç bir defans oyuncusu teklif edildi.
YENİ CHEDJOU!
Hemen hemen her basın toplantısında genç bir stoper aradıklarını dile getiren Fatih Terim'in Mert Müldür, Mert Çetin gibi futbolcularla ilgilendiği bilinirken bazı menajerlerin Galatasaray'a Harold Moukoudi'yi önerdiği ortaya çıktı.
Lig 1'de Saint Etienne forması giyen ve bu sezon 16 maçta oynayan 22 yaşındaki oyuncu Süper Lig'e gelmeye son derece sıcak bakarken, Moukoudi'ye bazı İngiliz takımlarının da talip olduğu belirtildi.
Kamerun asıllı Harold Moukoudi'yi ilk etapta bonservisiyle satmak isteyen Fransız yöneticilerin satın alma opsiyon tercihine de olumlu yaklaştığı kaydedilirken, 1,91'lik futbolcunun piyasa değerinin 4 milyon Euro civarında olması da dikkat çekti.
- 28.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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