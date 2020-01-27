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Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı
Sezon başında Roma'dan Galatasaray'a 1+1 yıl opsiyonla kiralanan ve 5-0'lık Paris Saint-Germain mağlubiyeti sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fransa Ligue 1 ekibine kiralandı. İşte detaylar...
27 Ocak 2020 Pazartesi 21:01
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Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, Fransa ile Dünya Kupası kazanmayı başaran Steven Nzonzi'yi sezon başında kadrosuna katmıştı. 1+1 yıllığına kiralık olarak imzayı Nzonzi için bonservis bedeli ise öndenmemişti.
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Sezona kötü bir başlangıç yapan ve çalkantılı bir dönem geçiren sarı-kırmızılı ekipte Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-0'lık PSG mağlubiyeti sonrası ise ilk fatura Fransız futbolcuya kesilmişti.
Resmi site üzerinden açıklama yapan Cimbom, Fransız futbolcunun antrenmandaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
Bu sezon 10'u Süper Lig, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta sahanın hangi takıma gideceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.
Lyon, Everton, CeltaVigo ve Alaves gibi Avrupa ekiplerinin talip olduğu Fransız yıldızın yeni takımını belli oldu.