Lyanco için rakip çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Lyanco için rakip çıktı

için rakip çıktı

Lyanco için rakip çıktı

, stoper arayan için sürpriz iddiası gelmişti. ise Lyanco için Galatasaray'ın karşısına Wolfsburg'tan sonra Bologna'nın da çıktığı haberi yapıldı.

, stoper arayan için sürpriz iddiası gelmişti. ise Lyanco için Galatasaray'ın karşısına Wolfsburg'tan sonra Bologna'nın da çıktığı haberi yapıldı. Torino'nun SPAL'dan Kevin Bonifazi'yi transfer etmesinden sonra Başkan Urbano Cairo'nun görüşmeleri sıklaştırdığı belirtildi. 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi 3 takım içinde 'en iyi teklifi verene' göndermeye sıcak baktığı haberi yapıldı.
  1. 26.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lyanco için rakip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN