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26 Ocak 2020, Pazar
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mercek altında

Falcao mercek altında

Takımı'nın kısa bir süre önce 'suz oynamaya alışmaları yönünde bir açıklama yapmıştı.

Takımı'nın kısa bir süre önce 'suz oynamaya alışmaları yönünde bir açıklama yapmıştı. Ancak Red, Falcao'nun iyileşmesi ve için yeniden önemli bir silah haline gelmesinin Quieroz'un dikkatini çektiğini yazdı. scoutlarından birisinin 'la oynanacak maçı yerinde takip etmek için 'de olacağını yazdı.

DİPNOT: Son olarak geçen yılın Haziran ayında Şili ile oynanan Copa America'nın çeyrek finalinde forma giyen Falcao, sonrasında oynanan 5 hazırlık maçında forma giymedi. Falcao'nun, Mart sonunda oynanacak Venezuela ve Şili maçlarının kadrosuna alınma ihtimali doğdu.

  1. 26.1.2020
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