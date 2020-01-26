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26 Ocak 2020, Pazar
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maçında sahada

Kayseri maçında sahada

Sakatlığı nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi konuşulan 'nin iyileşmesi herkesi mutlu etti.

Sakatlığı nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi konuşulan 'nin iyileşmesi herkesi mutlu etti. Andone'in sadece maç kondisyonunun eksik olduğu Bartalli'nin ise gelecek hafta oynanacak maçına Rumen oyuncuyu hazırlamak için kolları sıvadığı bildirildi. Andone'nin Kayserispor maçının kadrosunda olup, duruma göre forma bile giyebileceği belirtiliyor.
  1. 26.1.2020
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