Galatasaray'a Brezilyalı stoper! Menajeriyle masaya oturuldu
Galatasaray'da stoper arayışları hummalı bir şekilde devam ediyor. Luyindama’nın boşluğunu doldurmak isteyen ve birçok stoperle anılan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun menajeriyle de masaya oturdu.
Süper Lig'in ikinci devresi için transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Galatasaray'da stoper arayışları hummalı bir şekilde devam ediyor. Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru, Jesse Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, defansa da takviye yapmayı planlıyor ve bu nedenle birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom'un gündemine giren son isimse ilk yarının ardından Antalyaspor Kulübü ile yollarını ayıran Diego Angelo...
ÇOK SEVİNDİ
Fınansal Fair Play ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitleri nedeniyle transferde temkinli hareket eden Galatasaray yönetiminin, bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcunun menajeriyle masaya oturduğu öğrenildi. Angelo'nun Galatasaray'ın ilgisinden çok memnun kaldığı ve görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. 2010 yılından beri Türkiye'de forma giymesi ve Süper Lig'i yakından tanıması 33 yaşındaki futbolcuyu öne çıkaran nedenler arasında...
Savaş ÇORLU
İTALYA'DAN GELDİ
2010-2011 sezonu yaz transfer döneminde Genoa'dan Eskişehirspor'a gelen Angelo, 2015 yılında Antalyaspor'a geçti. Stoper bölgesinin yanı sıra ön libero ve sol bek olarak da görev yapabiliyor.
Bu sezon Antalya formasıyla 16 maça çıkan 1.92'lik futbolcu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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