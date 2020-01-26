Galatasaray'ın transfer gözdesine sürpriz talip! Terim istiyordu...

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor... Sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde gelecek ve gönderilecek isimleri belirledi. Bu bağlamda Luyindama'nın uzun sürecek sakatlığı sonrasında savunmaya bir isim arayan Galatasaray, ibreyi Premier Lig'e çevirmişti... Sarı kırmızılıların yıldız oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı sırada karşısına dev bir rakip çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

26 Ocak 2020 Pazar 09:47 Güncelleme: 26.01.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





