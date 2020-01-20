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20 Ocak 2020, Pazartesi
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maçında yok

Konya maçında yok

defansının başarılı ismi Marcao, Denizlispor karşılaşmasının başlarında gördüğü cezalı duruma düştü.

defansının başarılı ismi Marcao, Denizlispor karşılaşmasının başlarında gördüğü cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, 'in 19. haftasında İttifak Holding ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
  1. 20.1.2020
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