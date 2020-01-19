CANLI | Galatasaray-Denizlispor

Galatasaray 18. hafta mücadelesinde sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın 17 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle birlikte 27 puanla 7. sırada bulunuyor.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao

Denizlispor: Adam Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Hadi Sacko, Olcay Şahan, Rodallega

GALATASARAY'DA MARCAO ŞOKU

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, maçın 4. dakikasında rakibine yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

SON MAÇA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Terim, oynadıkları son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı'yı yedeğe çekti. Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında bu futboluların yerine Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'yi görevlendirdi.

TARAFTARDAN TERİM'E DESTEK

Türk Telekom Stadı'nda 22 gün sonra maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tribünlerden büyük destek gördü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı. Fatih Terim de saha içine girerek, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)