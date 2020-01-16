Mert Çetin: Adım adım ilerliyorum

Galatasaray'ın kiralamak istediği oyuncular arasında yer alan Mert Çetin, Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi. Şu anda hedefinin Roma formasını uzun yıllar terletmek olduğunu açıklayan Mert Çetin, "Ben adım adım gidiyorum. Roma'ya transfer oldum ve ilk hedefim burada kalıcı olmak. Burada kalıcı olup uzun yıllar Roma forması giyebilmek. Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde güzel şeyler olacak" dedi.