Cengiz farkı
Mustafa Cengiz yönetiminde acı bir reçete uygulayan Galatasaray, bunun karşılığını almaya başladı.
Mustafa Cengiz yönetiminde acı bir reçete uygulayan Galatasaray, bunun karşılığını almaya başladı. Ayağını yorganına göre uzatan, takım maliyetlerini aşağıya çeken sarı-kırmızılı ekip, ekside olan gelirini artıya geçirmeyi başardı. Bu durum UEFA'dan da tebrik almasını sağladı.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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