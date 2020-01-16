Cengiz farkı

Mustafa Cengiz yönetiminde acı bir reçete uygulayan Galatasaray, bunun karşılığını almaya başladı. Ayağını yorganına göre uzatan, takım maliyetlerini aşağıya çeken sarı-kırmızılı ekip, ekside olan gelirini artıya geçirmeyi başardı. Bu durum UEFA'dan da tebrik almasını sağladı.