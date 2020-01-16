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16 Ocak 2020, Perşembe
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Cengiz farkı

Cengiz farkı

 Cengiz yönetiminde acı bir reçete uygulayan , bunun karşılığını almaya başladı.

Cengiz yönetiminde acı bir reçete uygulayan , bunun karşılığını almaya başladı. Ayağını yorganına göre uzatan, takım maliyetlerini aşağıya çeken sarı-kırmızılı ekip, ekside olan gelirini artıya geçirmeyi başardı. Bu durum 'dan da tebrik almasını sağladı.

  1. 16.1.2020
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