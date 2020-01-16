Linnes: Oynamak istiyorum

6 ay sonra ilk kez resmi maça çıkan Martin Linnes, "Bir futbolcu olarak hep oynamak, sahada olmak istiyorsunuz. İyi bir skor aldık, galip de gelebilirdik. Penaltı pozisyonu var, attığımız 2. gol var, verilmedi VAR ile. Rize deplasmanında olmak zor. Burada kazanmak da kolay değil" dedi.