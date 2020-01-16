Linnes: Oynamak istiyorum
6 ay sonra ilk kez resmi maça çıkan Martin Linnes, "Bir futbolcu olarak hep oynamak, sahada olmak istiyorsunuz. İyi bir skor aldık, galip de gelebilirdik. Penaltı pozisyonu var, attığımız 2. gol var, verilmedi VAR ile. Rize deplasmanında olmak zor. Burada kazanmak da kolay değil" dedi.
6 ay sonra ilk kez resmi maça çıkan Martin Linnes, "Bir futbolcu olarak hep oynamak, sahada olmak istiyorsunuz. İyi bir skor aldık, galip de gelebilirdik. Penaltı pozisyonu var, attığımız 2. gol var, verilmedi VAR ile. Rize deplasmanında olmak zor. Burada kazanmak da kolay değil" dedi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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