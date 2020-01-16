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16 Ocak 2020, Perşembe
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Linnes: Oynamak istiyorum

Linnes: Oynamak istiyorum

6 ay sonra ilk kez resmi maça çıkan , "Bir futbolcu olarak hep oynamak, sahada olmak istiyorsunuz. İyi bir skor aldık, galip de gelebilirdik. Penaltı pozisyonu var, attığımız 2. gol var, verilmedi VAR ile. deplasmanında olmak zor. Burada kazanmak da kolay değil" dedi.

6 ay sonra ilk kez resmi maça çıkan , "Bir futbolcu olarak hep oynamak, sahada olmak istiyorsunuz. İyi bir skor aldık, galip de gelebilirdik. Penaltı pozisyonu var, attığımız 2. gol var, verilmedi VAR ile. deplasmanında olmak zor. Burada kazanmak da kolay değil" dedi.

  1. 16.1.2020
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