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16 Ocak 2020, Perşembe
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Beraberlik VAR

Beraberlik VAR

son 16 turunda Boldrin ile fileleri sarstı. 85’te Emre Akbaba’ya yapılan müdahale ve 90+3’te iptal edilen gol tartışma yarattı

ATV'den naklen yayınlanan Ziraat son 16 turu ilk maçında , 'a konuk oldu. Kamp yorgunu olan iki takımın mücadelesinde maç temposuz başladı. Sarı-kırmızılılar pas yaparken, Rize kontratak aradı. 37'de hızlı çıkan ekibinde soldan Melnjak ortaladı, Boldrin çok net bir vuruşla fileleri sarstı. 38'de hızlı davranan Feghouli sağdan ortaladı, dengeyi getirdi.

SAKA TARTIŞILDI

İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı fakat maçın kırılma anları son dakikalarda gerçekleşti. 85'te Linnes'in pasında Emre Akbaba ceza sahasında topla buluşurken Burak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyona itiraz etti. VAR hakemi olan Sarper Barış Saka 'devam' kararını iletti. 90+3'te ise topu Emre Mor'a aktardı ve top ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla Adem'in Talbi'ye faul yaptığı belirtildi, gol iptal oldu.

  1. 16.1.2020
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