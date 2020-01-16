Beraberlik VAR

ATV'den naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Kamp yorgunu olan iki takımın mücadelesinde maç temposuz başladı. Sarı-kırmızılılar pas yaparken, Rize kontratak aradı. 37'de hızlı çıkan Karadeniz ekibinde soldan Melnjak ortaladı, Boldrin çok net bir vuruşla fileleri sarstı. 38'de hızlı davranan Feghouli sağdan ortaladı, Emre Akbaba dengeyi getirdi.

SAKA TARTIŞILDI

İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı fakat maçın kırılma anları son dakikalarda gerçekleşti. 85'te Linnes'in pasında Emre Akbaba ceza sahasında topla buluşurken Burak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyona itiraz etti. VAR hakemi olan Sarper Barış Saka 'devam' kararını iletti. 90+3'te ise Adem Büyük topu Emre Mor'a aktardı ve top ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla Adem'in Talbi'ye faul yaptığı belirtildi, gol iptal oldu.