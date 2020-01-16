Beraberlik VAR
Türkiye Kupası son 16 turunda Boldrin ile Emre Akbaba fileleri sarstı. 85’te Emre Akbaba’ya yapılan müdahale ve 90+3’te iptal edilen gol tartışma yarattı
ATV'den naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Kamp yorgunu olan iki takımın mücadelesinde maç temposuz başladı. Sarı-kırmızılılar pas yaparken, Rize kontratak aradı. 37'de hızlı çıkan Karadeniz ekibinde soldan Melnjak ortaladı, Boldrin çok net bir vuruşla fileleri sarstı. 38'de hızlı davranan Feghouli sağdan ortaladı, Emre Akbaba dengeyi getirdi.
SAKA TARTIŞILDI
İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı fakat maçın kırılma anları son dakikalarda gerçekleşti. 85'te Linnes'in pasında Emre Akbaba ceza sahasında topla buluşurken Burak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyona itiraz etti. VAR hakemi olan Sarper Barış Saka 'devam' kararını iletti. 90+3'te ise Adem Büyük topu Emre Mor'a aktardı ve top ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla Adem'in Talbi'ye faul yaptığı belirtildi, gol iptal oldu.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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