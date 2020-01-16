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16 Ocak 2020, Perşembe
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2. yarı daha iyi olacak

2. yarı daha iyi olacak

'da ilk yarının gösterdiği performansla tarafından kalması istenen dün 11'deydi.

'da ilk yarının gösterdiği performansla tarafından kalması istenen dün dü 11'deydi. Seri, "2. yarı için daha iyi olmaya çalışacağım. Antrenmanlarda daha fazla çalışacağım ve performansımı arttıracağım" diye konuştu.

  1. 16.1.2020
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