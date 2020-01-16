2. yarı daha iyi olacak

Galatasaray'da ilk yarının son maçında gösterdiği performansla Fatih Terim tarafından kalması istenen Jean Micheal Seri dün dü 11'deydi. Seri, "2. yarı için daha iyi olmaya çalışacağım. Antrenmanlarda daha fazla çalışacağım ve performansımı arttıracağım" diye konuştu.