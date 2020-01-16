2. yarı daha iyi olacak
Galatasaray'da ilk yarının son maçında gösterdiği performansla Fatih Terim tarafından kalması istenen Jean Micheal Seri dün 11'deydi.
Galatasaray'da ilk yarının son maçında gösterdiği performansla Fatih Terim tarafından kalması istenen Jean Micheal Seri dün dü 11'deydi. Seri, "2. yarı için daha iyi olmaya çalışacağım. Antrenmanlarda daha fazla çalışacağım ve performansımı arttıracağım" diye konuştu.
- 16.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
2. yarı daha iyi olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.