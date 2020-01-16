Bomba gibi geliyor
Kamp süresi boyunca yapılan antrenmanlarda kanatlarda forma giyen oyunculara sık sık ortalar yaptıran Terim'in Radamel Falcao'nun ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturulmasını istiyor.
Kamp süresi boyunca yapılan antrenmanlarda kanatlarda forma giyen oyunculara sık sık ortalar yaptıran Terim'in Radamel Falcao'nun ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturulmasını istiyor. İlk yarıda oynayabildiği maçlarda beklentilerin çok altında topla buluşan Kolombiyalı forvetin de kampı Galatasaray'la beraber geçirdiği için takıma daha fazla alıştığı dikkatlerden kaçmadı.
TERİM'İN YENİ SİLAHI OLACAK
Rakibi önde karşılayan ve topun kontrolünü elinde bulunduran bir orta saha planlayan Fatih Terim, Mario Lemina'ya çok güveniyor. Kamptaki istekli ve neşeli görüntüsü ile ön plana çıkan Gabonlu oyuncu fizik olarak da toparlamayı başardı. Lemina'ya özellikle sakatlık önleyici idmanlar yaptırılırken gösterdiği performans herkesi umutlandırdı.
- 16.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Bomba gibi geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.