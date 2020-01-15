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Galatasaray'ın yıldızı sosyal medyayı salladı! ''Emre Akbaba'nın golüne ondan çok sevindim''
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Emre Abkbaba 8 ay 4 gün sonra bir resmi maçta forma giydi. Sahaya kaptan olarak çıkan 27 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla parmak ısırtırken, attığı golle iyi performansını taçlandırdı. Emre Akbaba'nın bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...
15 Ocak 2020 Çarşamba 22:34 Güncelleme: 15.01.2020 22:34
Sakatlandığı Çaykur Rizespor deplasmanında formasına yeniden kavuşan Emre Akbaba'ya Fatih Terim'den de büyük bir jest geldi. Terim, 27 yaşındaki futbolcuyu kaptan olarak sahaya sürdü. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Akbaba sahalara muhteşem bir geri dönüş yaptı ve performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların yüzünü güldürdü. 27 yaşındaki futbolcunun bu performansı sosyal medyayı salladı.
İşte Galatasaray taraftarının o yorumları...
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