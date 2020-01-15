Galatasaray'ın yıldızı sosyal medyayı salladı! ''Emre Akbaba'nın golüne ondan çok sevindim''

Sakatlandığı Çaykur Rizespor deplasmanında formasına yeniden kavuşan Emre Akbaba'ya Fatih Terim'den de büyük bir jest geldi. Terim, 27 yaşındaki futbolcuyu kaptan olarak sahaya sürdü. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Akbaba sahalara muhteşem bir geri dönüş yaptı ve performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların yüzünü güldürdü. 27 yaşındaki futbolcunun bu performansı sosyal medyayı salladı.

İşte Galatasaray taraftarının o yorumları...