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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Aynı pozu verdi

Aynı pozu verdi

Süper lig ekiplerinden 'ın Monaco'dan kiraladığı ’nun transferi tüm Galatasaraylılar gibi Abdurrahim Albayrak’ı da çok mutlu etti.

Geçen sezon geldiğinde Nijeryalı futbolcuyu, alnından öperek karşılayan Albayrak, dün de "Tekrar kavuştuk" diyerek benzer pozu verdi. Bu paylaşım taraftarlardan büyük beğeni aldı.
  1. 6.1.2020
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