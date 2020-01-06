Aynı pozu verdi
Süper lig ekiplerinden Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru’nun transferi tüm Galatasaraylılar gibi Abdurrahim Albayrak’ı da çok mutlu etti.
Geçen sezon geldiğinde Nijeryalı futbolcuyu, alnından öperek karşılayan Albayrak, dün de "Tekrar kavuştuk" diyerek benzer pozu verdi. Bu paylaşım taraftarlardan büyük beğeni aldı.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
Aynı pozu verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.