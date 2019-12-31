Galatasaray resmi siteden duyurdu! Türkiye Bankalar Birliği...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın, Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşme yürürlüğe girdi. Sarı kırmızılılar bu haberi resmi internet sitesinden duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"5 Ağustos 2019'da imzalanan ve 4 Aralık'ta tadil ile dün itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği belirtildi."