Galatasaray resmi siteden duyurdu! Türkiye Bankalar Birliği...
Son dakika haberi... Galatasaray Sportif ile Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum arasında mevcut finansal borçlarını iki yılı anapara ödemesiz olmak üzere beş yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştı... Bu sözleşme resmen yürürlüğe girdi. Sarı kırmızılılar bu haberi resmi internet sitesinden duyurdu.
Son dakika haberi... Galatasaray'ın, Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşme yürürlüğe girdi. Sarı kırmızılılar bu haberi resmi internet sitesinden duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"5 Ağustos 2019'da imzalanan ve 4 Aralık'ta tadil ile dün itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği belirtildi."
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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