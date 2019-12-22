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22 Aralık 2019, Pazar
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Arana’ya kanca

Arana’ya kanca

Nagatomo ile yolları ayırmaya hazırlanan , bonservisi 'da olan için harekete geçti. 'da sadece 75 dakika şans bulabildi.

Devre arası dönemi yaklaşırken kolları erken sıvadı. Kötü bir ilk yarı geçiren Cimbom, özellikle beklerini değiştirmek istiyor. Yuto Nagatomo'nun eski performansından çok uzak olması sebebiyle Japon oyuncuyla yollarını ayırmak için uğraşan alternatifini de buldu. Sarı-kırmızılıların bonservisi 'da olan ile yakın temasta olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek, 'da kiralık oynuyor. Şu ana kadar sadece 75 dakika şans buldu.

ONUN DA UMUDU ASLAN

Guilherme Arana, Ocak 2018'de Sevilla tarafından Corinthians'a 11 milyon euro ödenerek transfer edildi. İspanyol kulübünün bu sezon Atalanta'ya kiraladığı 22 yaşındaki futbolcu 'da mutsuz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda forması giymek için düzenli forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Arana, Galatasaray'ın teklifine bu sebeple sıcak yaklaşıyor. Sevilla oyuncusunu satın alma mecburiyetiyle kiralamayı düşünüyor. Bu rakamın 8 milyon euro olması Aslan'ı zorluyor.

  1. 22.12.2019
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