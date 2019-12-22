Arana’ya kanca

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray kolları erken sıvadı. Kötü bir ilk yarı geçiren Cimbom, özellikle beklerini değiştirmek istiyor. Yuto Nagatomo'nun eski performansından çok uzak olması sebebiyle Japon oyuncuyla yollarını ayırmak için uğraşan Aslan alternatifini de buldu. Sarı-kırmızılıların bonservisi Sevilla'da olan Guilherme Arana ile yakın temasta olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek, Atalanta'da kiralık oynuyor. Şu ana kadar sadece 75 dakika şans buldu.

ONUN DA UMUDU ASLAN

Guilherme Arana, Ocak 2018'de Sevilla tarafından Corinthians'a 11 milyon euro ödenerek transfer edildi. İspanyol kulübünün bu sezon Atalanta'ya kiraladığı 22 yaşındaki futbolcu İtalya'da mutsuz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya forması giymek için düzenli forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Arana, Galatasaray'ın teklifine bu sebeple sıcak yaklaşıyor. Sevilla oyuncusunu satın alma mecburiyetiyle kiralamayı düşünüyor. Bu rakamın 8 milyon euro olması Aslan'ı zorluyor.