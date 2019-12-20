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20 Aralık 2019, Cuma
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Babel takımla çalıştı

Babel takımla çalıştı

Dünkü idmanda Şener, , Adem, Marcao ve Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Dünkü idmanda Şener, , Adem, Marcao ve Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşması öncesindeki son antrenmanını bugün saat 11.00'de 'nde yapacak.

  1. 20.12.2019
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