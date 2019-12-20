Babel takımla çalıştı
Dünkü idmanda Şener, Jean Seri, Adem, Marcao ve Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Ryan Babel ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Dünkü idmanda Şener, Jean Seri, Adem, Marcao ve Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Ryan Babel ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşılaşması öncesindeki son antrenmanını bugün saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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