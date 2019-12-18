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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Divan bugün toplanıyor

Divan bugün toplanıyor

, bugün saat 13.30'da Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Galatasaray Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı, bugün saat 13.30'da Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Riva, Florya, Kemerburgaz arazilerinde son durum ve mali tablolar görüşülecek. Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile arası açık olan Galatasaray Başkanı 'in bu kez toplantıya katılması bekleniyor.

  1. 18.12.2019
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