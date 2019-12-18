Divan bugün toplanıyor

Galatasaray Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı, bugün saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Divan toplantısında Riva, Florya, Kemerburgaz arazilerinde son durum ve mali tablolar görüşülecek. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile arası açık olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bu kez toplantıya katılması bekleniyor.