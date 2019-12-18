Divan bugün toplanıyor
Galatasaray Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı, bugün saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Galatasaray Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı, bugün saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Divan toplantısında Riva, Florya, Kemerburgaz arazilerinde son durum ve mali tablolar görüşülecek. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile arası açık olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bu kez toplantıya katılması bekleniyor.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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