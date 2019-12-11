Falcao Mate çayı içti

Yöneticiler ve diğer futbolcularla Business Class'ta uçan Falcao yolculuk sırasında, Güney Amerika'da ulusal içecek olarak kabul edilen Mate çayını yudumlamayı ihmal etmedi. Bu durum diğer futbolcuların da oldukça dikkatini çekti.

NE İŞE YARIYOR?

Pipetle içilen Mate Çayının, içeriğinde yüksek oranda kafein bulunduran bitkiler yer alıyor. Kolestrolü düşürme, iştahı azaltma ve yağ yakma etkisi nedeniyle özellikle formunu korumak isteyenlerin tercih ettiği içecek, kanser hücrelerini de yavaşlatıyor.

100 BİN BEĞENİ ALDI

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'tan dün sürpriz bir paylaşım geldi. Kafile ile birlikte Fransa'nın başkentine giden Albayrak, uçağın içinden Başkan Mustafa Cengiz ve Radamel Falcao ile birlikte çekildiği fotoğrafı İnstagram'dan yayınladı. Bu gönderiye taraftarlar büyük ilgi gösterirken paylaşım 100 bin beğeni, bin 500'e yakın da yorum...