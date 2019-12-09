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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Yıllar geçiyor Muslera değişmiyor!

Yıllar geçiyor Muslera değişmiyor!

'da uzun yıllardır performansından taviz vermeyen , bu sezon da kalesinde güven veriyor.

'da 9. sezonunu geçiren ve son yıllarda kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olan , bu sezon da etkili mücadelesiyle öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez isimlerinden olan 33 yaşındaki Uruguaylı kaleci, karşılaşmasında yaptığı başarılı kurtarışlarla bir kez daha kalesinde yıldızlaştı.

Galatasaray taraftarlarının en çok güvendiği isimlerden biri olan Uruguaylı file bekçisi, Aytemiz Alanyaspor maçında yaptığı 5 kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı.

Fernando Muslera, 'de bu sezon forma giydiği 13 karşılaşmada 10 gol yedi. ligin geride kalan bölümünde 11 golle kalesinde en az gol gören takım olan Galatasaray'da Muslera, sakatlığı nedeniyle bir karşılaşmada forma giyemedi.

Uruguaylı kaleci, ligde görev yaptığı 13 karşılaşmanın 6'sında rakiplerin gol bulmasına izin vermedi. Muslera'nın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı ve Okan Kocuk'un kaleyi koruduğu maçını Galatasaray, 1-0 kaybetmişti.

Fernando Muslera, 9 yıllık Galatasaray kariyerindeki en iyi ikinci sezonunu geçiriyor. Sarı-kırmızılı takımdaki en iyi dönemini, maç başına 0,74 gol yeme ortalamayla ilk sezonu olan 2011-2012'de yaşayan Muslera, bu sezon ise maç başına 0,76 gol ortamasıyla mücadele ediyor. Uruguaylı kalecinin Galatasaray'daki en kötü sezonu ise maç başına 1,39 gol yeme ortamasıyla oynadığı 2015-2016 sezonu oldu.

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı futbolcu rekoruna sahip. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 süper lig, 4 ve 5 olmak üzere toplam 14 kupa kazanma başarısı gösterdi. Muslera ayrıca, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 20:43
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