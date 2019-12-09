Radamel Falcao'nun geri dönüşü Kolombiya'da manşetleri patlattı!
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Ramadel Falcao, ülkesinin gazetesinde manşetlere konu oldu. (El Tiempo) Sarı-kırmızılı golcünün Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi yüzlerin güldürürken Copa Amerika ve 2022 Dünya Kupası ile ilgili önemli bilgilere yer verildi... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)
Galatasaraylı Radamel Falcao, uzun süren sakatlığı sonrasında Alanyaspor karşılaşmasında forma giymişti... 12 dakikalık oyununun ardından Kolombiya basını, yıldız golcüyü manşetlere taşıdı..
Copa Amerika'ya iddialı girmek isteyen Kolombiya Milli Takımı'nda teknik direktör Carlos Queiroz'un gözü kulağı Falcao'da...
"BÜYÜK LİDER RADAMEL FALCAO"
El Tiempo'nun haberinde, Radamel Falcao için, "Dünya Kupası elemeleri gelecek Mart başlasa da Queiroz, Falcao'nun form durumunu korumasının gerektiğini düşünüyor. James Rodrigues ile birlikte milli takımın iki büyük liderinden biri olan Radamel Falcao'dan gelen haberler büyük önem taşıyor" denildi.
Haberin devamında, Falcao'nun 67 günlük aşil tendonu sakatlığı olduğuna dikkat çekilirken, "PSG'ye karşı yapılan maç sonrasında aşil tendonundan dolayı sakatlık yaşamış ve 67 gün sahalardan uzak kalmıştı. Falcao, 78. dakikada oyuna girdi ve Adem Büyük'ün yerini aldı. Kolombiyalı, topa fazla temas edemedi çünkü takımının elde ettiği 1-0'lık avantajı koruması gerekiyordu." satırları okuyuculara aktarıldı.
Tiempo'da yayınlanan haberin son paragrafında bu gelişmenin Kolombiya cephesinde oldukça sevindirici karşılandığı aktarılırken, "Bu haber, Galatasaray ve Kolombiyalı futbolseverleri sevince boğdu. Ancak, Türk teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı yıldızın fiziksel durumu ile ilgili gelecek günlerde açıklama yapacak. Galatasaray, Çarşamba günü PSG'ye karşı forma giyecek." denildi.
Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 Süper Lig karşılaşmasında 1 gol kaydetmiş. 2 kez çıktığı Şampiyonlar Ligi müsabakasında gol veya asist yapamamıştı.
- 09.12.2019
- Güncelleme: 09.12.2019 16:27
- Trabzonsporlu Serkan Asan'ın yıllar önceki röportajı ortaya çıktı
- Turgay Demir: Fenerahçe Bankalar Birliği ile anlaşamazsa ceza alır!
- Erman Toroğlu: Fulya'yı satmadan Beşiktaş'ı kurtarmak mucize
- Abdullah Avcı: “Oyuncularım büyük takım reaksiyonu gösterdi”
- Tayfur Havutçu: “11’e 11 olsa kazanabilirdik” ?
-
Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
Radamel Falcao'nun geri dönüşü Kolombiya'da manşetleri patlattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.