Radamel Falcao'nun geri dönüşü Kolombiya'da manşetleri patlattı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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'nun geri dönüşü 'da manşetleri patlattı!

Radamel Falcao'nun geri dönüşü Kolombiya'da manşetleri patlattı!

'ın Kolombiyalı golcüsü Ramadel Falcao, ülkesinin gazetesinde manşetlere konu oldu. () Sarı-kırmızılı golcünün karşılaşmasında forma giymesi yüzlerin güldürürken Copa Amerika ve 2022 ile ilgili önemli bilgilere yer verildi... (fotomac.com.tr DIŞ HABERLER)

Galatasaraylı , uzun süren sakatlığı sonrasında karşılaşmasında forma giymişti... 12 dakikalık oyununun ardından basını, yıldız golcüyü manşetlere taşıdı..

Copa Amerika'ya iddialı girmek isteyen Kolombiya Milli Takımı'nda Carlos Queiroz'un gözü kulağı Falcao'da...

"BÜYÜK LİDER RADAMEL FALCAO"

'nun haberinde, Radamel Falcao için, "Dünya Kupası elemeleri gelecek Mart başlasa da Queiroz, Falcao'nun form durumunu korumasının gerektiğini düşünüyor. James Rodrigues ile birlikte milli takımın iki büyük liderinden biri olan Radamel Falcao'dan gelen haberler büyük önem taşıyor" denildi.

Haberin devamında, Falcao'nun 67 günlük aşil tendonu sakatlığı olduğuna dikkat çekilirken, "PSG'ye karşı yapılan maç sonrasında aşil tendonundan dolayı sakatlık yaşamış ve 67 gün sahalardan uzak kalmıştı. Falcao, 78. dakikada oyuna girdi ve Adem Büyük'ün yerini aldı. Kolombiyalı, topa fazla temas edemedi çünkü takımının elde ettiği 1-0'lık avantajı koruması gerekiyordu." satırları okuyuculara aktarıldı.

Tiempo'da yayınlanan haberin son paragrafında bu gelişmenin Kolombiya cephesinde oldukça sevindirici karşılandığı aktarılırken, "Bu haber, Galatasaray ve Kolombiyalı futbolseverleri sevince boğdu. Ancak, Türk teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı yıldızın fiziksel durumu ile ilgili gelecek günlerde açıklama yapacak. Galatasaray, Çarşamba günü PSG'ye karşı forma giyecek." denildi.

Radamel Falcao, bu sezon formasıyla çıktığı 4 karşılaşmasında 1 gol kaydetmiş. 2 kez çıktığı Şampiyonlar Ligi müsabakasında gol veya asist yapamamıştı.

  1. 09.12.2019
  2. Güncelleme: 09.12.2019 16:27
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