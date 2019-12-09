Galatasaray'dan son dakika kararı! Muslera... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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'dan son dakika kararı! Muslera...

Galatasaray'dan son dakika kararı! Muslera...

Aytemiz Alanyaspor karşısında olağanüstü bir performansa ulaşan ve beş kurtarışla üç puana imza atan kalecisi ve kaptanı için yeni planlar var. , Uruguaylı file bekçisinin jübilesini sarı-kırmızılılarda yapması için önemli bir teklif sunacak. Buna göre, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kaleciye önümüzdeki günlerde yeni bir kontrat önerilecek. Muslera’dan sahalara Galatasaray formasıyla veda etmesi istenecek.

, kendisine birçok kupa kazandıran kaptanı Muslera için yeni hazırlık içerisinde...

"TARİHİMİZE GEÇTİN, FUTBOLU BURADA BIRAKMALISIN"

Milliyet'te yer alan habere göre; Muslera'nın sözleşmesinin 2 sene daha uzatılıp futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakması istenecek. Muslera'ya, " tarihine geçtin ve futbolu burada bırakmalısın" denecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maliyetine karşın Muslera'nın bunu hak ettiğini düşünüyor. Bu nedenle de Muslera'ya aynı ücretle devam etmesi söylenecek. Bilindiği gibi Muslera, 3 milyon 575 bin euro sabit ücret alıyor, alınan her puan için 5 bin euro prim hak ediyor.

Galatasaray'da, kaleci antrenörü Taffarel'in ayrılığı sonrasında Muslera'nın olumsuz etkilenebileceği düşünülüyordu. Ne var ki Muslera formunu korudu. Bunda Terim'in, Taffarel sonrası yeni bir takviye istemeyip kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'a güvenmesinin payı büyük... Koşutan, Muslera'nın performansının yükselmesinde önemli etken olarak gösteriliyor.

EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI

Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı futbolcu rekoruna sahip... Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 , 4 Kupası ve 5 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 14 kupa kazanma başarısı gösterdi. Muslera ayrıca, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

Erman Toroğlu:

  1. 09.12.2019
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