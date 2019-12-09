Galatasaray'dan son dakika kararı! Muslera...
Aytemiz Alanyaspor karşısında olağanüstü bir performansa ulaşan ve beş kurtarışla üç puana imza atan Galatasaray kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera için yeni planlar var. Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin jübilesini sarı-kırmızılılarda yapması için önemli bir teklif sunacak. Buna göre, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kaleciye önümüzdeki günlerde yeni bir kontrat önerilecek. Muslera’dan sahalara Galatasaray formasıyla veda etmesi istenecek.
Galatasaray, kendisine birçok kupa kazandıran kaptanı Muslera için yeni hazırlık içerisinde...
"TARİHİMİZE GEÇTİN, FUTBOLU BURADA BIRAKMALISIN"
Milliyet'te yer alan habere göre; Muslera'nın sözleşmesinin 2 sene daha uzatılıp futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakması istenecek. Muslera'ya, "Galatasaray tarihine geçtin ve futbolu burada bırakmalısın" denecek.
Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maliyetine karşın Muslera'nın bunu hak ettiğini düşünüyor. Bu nedenle de Muslera'ya aynı ücretle devam etmesi söylenecek. Bilindiği gibi Muslera, 3 milyon 575 bin euro sabit ücret alıyor, alınan her puan için 5 bin euro prim hak ediyor.
Galatasaray'da, kaleci antrenörü Taffarel'in ayrılığı sonrasında Muslera'nın olumsuz etkilenebileceği düşünülüyordu. Ne var ki Muslera formunu korudu. Bunda Terim'in, Taffarel sonrası yeni bir takviye istemeyip kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'a güvenmesinin payı büyük... Koşutan, Muslera'nın performansının yükselmesinde önemli etken olarak gösteriliyor.
EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI
Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı futbolcu rekoruna sahip... Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 14 kupa kazanma başarısı gösterdi. Muslera ayrıca, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.
- 09.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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