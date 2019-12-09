Galatasaray'dan son dakika kararı! Muslera...

Galatasaray, kendisine birçok kupa kazandıran kaptanı Muslera için yeni hazırlık içerisinde...

"TARİHİMİZE GEÇTİN, FUTBOLU BURADA BIRAKMALISIN"

Milliyet'te yer alan habere göre; Muslera'nın sözleşmesinin 2 sene daha uzatılıp futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakması istenecek. Muslera'ya, "Galatasaray tarihine geçtin ve futbolu burada bırakmalısın" denecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maliyetine karşın Muslera'nın bunu hak ettiğini düşünüyor. Bu nedenle de Muslera'ya aynı ücretle devam etmesi söylenecek. Bilindiği gibi Muslera, 3 milyon 575 bin euro sabit ücret alıyor, alınan her puan için 5 bin euro prim hak ediyor.

Galatasaray'da, kaleci antrenörü Taffarel'in ayrılığı sonrasında Muslera'nın olumsuz etkilenebileceği düşünülüyordu. Ne var ki Muslera formunu korudu. Bunda Terim'in, Taffarel sonrası yeni bir takviye istemeyip kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'a güvenmesinin payı büyük... Koşutan, Muslera'nın performansının yükselmesinde önemli etken olarak gösteriliyor.

EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI

Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı futbolcu rekoruna sahip... Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 14 kupa kazanma başarısı gösterdi. Muslera ayrıca, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.