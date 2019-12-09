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09 Aralık 2019, Pazartesi
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray PSG maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6’ncı hafta maçında deplasmanda Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Sahada ise yenilenme koşusu gerçekleştirildi.
ve Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından koşu çalışmalarına devam etti. MR tetkiklerinde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen 'ün tedavisine başlandı.

, Saint-Germain ile yapacağı maç öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes'te yapacak.

  1. 09.12.2019
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