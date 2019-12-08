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08 Aralık 2019, Pazar
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Adem VAR'a takıldı

Adem VAR'a takıldı

’ın ile attığı gol, VAR tarafından iptal edildi. Çekilen çizgide Adem’in kılpayı ofsayt olduğu belirtildi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları yine sahnedeydi. 5. dakikada 'ın serbest vuruştan ortasında kafayla topu filelere gönderdi. Halil Umut Meler golü verdi. Ancak VAR'ın çektiği çizgide Adem kılpayı ofsayta takılınca gol iptal edildi. 10. dakikada dopla driplinge kalkan Galatasaraylı Lemina'nın eli kendisini durdurmaya çalışan Alanyasporlu Siopis'in yüzüne geldi. Bu pozisyonda faul de kart da çıkmadı. 19'da ceza alanına gönderilen topu Mariano içerideki arkadaşına çıkarmak istedi. Meşin yuvarlak Alanyasporlu N'Skala'nın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kol açık olduğu için VAR da kararı onayladı. Younes penaltıyı gole çevirip, 'ı öne geçirdi.

  1. 8.12.2019
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