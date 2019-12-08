Adem VAR'a takıldı
Galatasaray’ın Adem Büyük ile attığı gol, VAR tarafından iptal edildi. Çekilen çizgide Adem’in kılpayı ofsayt olduğu belirtildi.
Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları yine sahnedeydi. 5. dakikada Ömer Bayram'ın serbest vuruştan ortasında Adem Büyük kafayla topu filelere gönderdi. Halil Umut Meler golü verdi. Ancak VAR'ın çektiği çizgide Adem kılpayı ofsayta takılınca gol iptal edildi. 10. dakikada dopla driplinge kalkan Galatasaraylı Lemina'nın eli kendisini durdurmaya çalışan Alanyasporlu Siopis'in yüzüne geldi. Bu pozisyonda faul de kart da çıkmadı. 19'da ceza alanına gönderilen topu Mariano içerideki arkadaşına çıkarmak istedi. Meşin yuvarlak Alanyasporlu N'Skala'nın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kol açık olduğu için VAR da kararı onayladı. Younes Belhanda penaltıyı gole çevirip, Galatasaray'ı öne geçirdi.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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