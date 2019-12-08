Adem VAR'a takıldı

Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları yine sahnedeydi. 5. dakikada Ömer Bayram'ın serbest vuruştan ortasında Adem Büyük kafayla topu filelere gönderdi. Halil Umut Meler golü verdi. Ancak VAR'ın çektiği çizgide Adem kılpayı ofsayta takılınca gol iptal edildi. 10. dakikada dopla driplinge kalkan Galatasaraylı Lemina'nın eli kendisini durdurmaya çalışan Alanyasporlu Siopis'in yüzüne geldi. Bu pozisyonda faul de kart da çıkmadı. 19'da ceza alanına gönderilen topu Mariano içerideki arkadaşına çıkarmak istedi. Meşin yuvarlak Alanyasporlu N'Skala'nın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kol açık olduğu için VAR da kararı onayladı. Younes Belhanda penaltıyı gole çevirip, Galatasaray'ı öne geçirdi.