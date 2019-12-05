Yeni ‘Ozan’ Emin

Galatasaray'da tek teselli 16 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın sergilediği futbol oldu. İlk kez A takımda forma giyen Bayram, "Abilerimle oynamak çok güzel. Çalışıp, daha iyi olacağım. Yenildiğimiz için özür diliyoruz. 2. maçta telafi edeceğiz" dedi. Terim, Emin için, "U19'da onu sürekli izliyorum. İnşallah Ozan'dan sonra bir tane daha çıkarırız" dedi.