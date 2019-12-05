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05 Aralık 2019, Perşembe
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Yeni ‘Ozan’ Emin

Yeni ‘Ozan’ Emin

'da tek teselli 16 yaşındaki stoper 'ın sergilediği oldu.

'da tek teselli 16 yaşındaki stoper 'ın sergilediği oldu. İlk kez A takımda forma giyen Bayram, "Abilerimle oynamak çok güzel. Çalışıp, daha iyi olacağım. Yenildiğimiz için özür diliyoruz. 2. maçta telafi edeceğiz" dedi. Terim, Emin için, "U19'da onu sürekli izliyorum. İnşallah Ozan'dan sonra bir tane daha çıkarırız" dedi.

  1. 5.12.2019
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