Formayı istemediler
Fatih Terim, “Şans verdiğim isimlerin parmağını gözüme sokmasını isterdim. Maalesef öyle olmadı. Tuzla iyi oynadı ve hak etti” dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tuzla çok iyi oynadı, biz de mağlubiyeti hak ettik" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. Maalesef onlar formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdi. Sahanın en iyisi Emin'di... Diğerleri bitse de gitsek havasındaydı. Sadece Tuzla'yı tebrik etmek lazım. Bakalım ikinci maçta ne olacak" diye konuştu.
- 5.12.2019
- Galatasaray'da Luyindama'nın yerine milli stoper!
- Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor
- İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar...
- Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı! Dünyaca ünlü isme teklif yapıldı
- Tuzlaspor yenilgisi sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Tam 5 yolcu...
-
Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
-
Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
-
UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
Formayı istemediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.