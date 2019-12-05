Formayı istemediler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tuzla çok iyi oynadı, biz de mağlubiyeti hak ettik" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. Maalesef onlar formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdi. Sahanın en iyisi Emin'di... Diğerleri bitse de gitsek havasındaydı. Sadece Tuzla'yı tebrik etmek lazım. Bakalım ikinci maçta ne olacak" diye konuştu.