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05 Aralık 2019, Perşembe
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Formayı istemediler

Formayı istemediler

, “Şans verdiğim isimlerin parmağını gözüme sokmasını isterdim. Maalesef öyle olmadı. iyi oynadı ve hak etti” dedi

Galatasaray , " çok iyi oynadı, biz de mağlubiyeti hak ettik" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. Maalesef onlar formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdi. Sahanın en iyisi Emin'di... Diğerleri bitse de gitsek havasındaydı. Sadece Tuzla'yı tebrik etmek lazım. Bakalım ikinci maçta ne olacak" diye konuştu.

  1. 5.12.2019
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