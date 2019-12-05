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05 Aralık 2019, Perşembe
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Kılıç: Kontraya doğru çıktık

Kılıç: Kontraya doğru çıktık

Tuzla'nın hocası , "G.Saray istekli başladı. Doğru savunma yaptık, doğru kontrayla çıktık. Kenarlarda boşluklar bulacağımızı biliyorduk. Hızlı adamlarımızı oraya sokup istediğimizi aldık" dedi.

Tuzla'nın hocası , "G.Saray istekli başladı. Doğru savunma yaptık, doğru kontrayla çıktık. Kenarlarda boşluklar bulacağımızı biliyorduk. Hızlı adamlarımızı oraya sokup istediğimizi aldık" dedi.

  1. 5.12.2019
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