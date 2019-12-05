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05 Aralık 2019, Perşembe
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Taylan: Rövanşta çeviririz

Taylan: Rövanşta çeviririz

İlk kez resmi bir maçta ilk onbirde forma giyen , " istiyorduk. Biz her kulvarda şampiyonluğu hedefleyen bir camiayız. mağlup olduk ama turu kendimize çevirebilecek güçteyiz. her zaman böyledir" ifadelerini kullandı.

İlk kez resmi bir maçta ilk onbirde forma giyen , " istiyorduk. Biz her kulvarda şampiyonluğu hedefleyen bir camiayız. mağlup olduk ama turu kendimize çevirebilecek güçteyiz. her zaman böyledir" ifadelerini kullandı.

  1. 5.12.2019
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