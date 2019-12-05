Taylan: Rövanşta çeviririz

İlk kez resmi bir maçta ilk onbirde forma giyen Taylan Antalyalı, "Kazanmak istiyorduk. Biz her kulvarda şampiyonluğu hedefleyen bir camiayız. İçeride 2-0 mağlup olduk ama turu kendimize çevirebilecek güçteyiz. Galatasaray her zaman böyledir" ifadelerini kullandı.