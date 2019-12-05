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05 Aralık 2019, Perşembe
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Aslan kupazede

Aslan kupazede

Sarı-kırmızılılar, ’na şokla başladı. Tuzla deplasmanda ve Muhammed ile kazandı. G.Saray’a tur için rövanşta 3 gol gerek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında , 2. Lig ekibi 'a 'da 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 53. dakikada ile 90'da attı. Sahaya yedekler ve gençlerden kurulu bir kadro ile çıkan Cimbom'da genç oyuncu 'ın bir topu direkten döndü. Tuzlaspor 88'de Muhammed Akarslan'ın ikinci sarı karttan kızarmasıyla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

RÖVANŞ 17'SİNDE

Mücadelenin rövanşı 17 Aralık'ta Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Galatasaray'ın turu geçmesi için en az 3 gol atması ve iki farklı kazanması gerek. 2-0 Aslan'ın galibiyeti halinde maç uzayacak. Aksi sonuçlarda Tuzla tur atlayacak, Cimbom elenecek. Sarıkırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Falcao, Babel, Andone, Lemina, Luyindama ve Şener forma giymedi. Terim, Muslera, Nzonzi ve Marcao'yu da kadroya almadı.

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA:

16' 'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Taşdemir aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak topu az farkla auta gönderdi.

32' Tuzla atağında Yasin'le yaptığı verkaç sonrasında topu tekrar kontrol eden Erdinç, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

42' Serbest atışta topun başına Selçuk geçti. Tecrübeli oyuncu sağ ayak içiyle meşin yuvarlığı direkt kaleye gönderdi. topu son anda kornere çıkardı.

43' Selçuk İnan'ın kullandığı kornerde savunmadan seken topu kontrol eden düzeltip vurdu, kaleci Bayram sert gelen topu çelerek gole izin vermedi.

45+2' Nagatomo sağ kanattan son çizgiye inip ortasını yaptı. 'nın vuruşunda kaleci Bayram yine başarılıydı ve topa sahip oldu. İlk yarı iki takım da gol bulamayınca 0-0 sona erdi.

53' GOL | Savunmanın arkasına sarkan Sadık Baş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasının sağından yaptığı aşır tma vuruşla topu Okan'ın üzerinden ağlara yolladı: 0-1.

57' Emre Mor'un sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topa Emin Bayram'ın yaptığı röveşatada, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

69' Beraberlik için tüm hatlarıyla yüklenen Galatasaray atağında Taylan Antalyalı'nın ceza yayından yaptığı vuruş savunmadan sekerek kornere gitti.

90' GOL | Gökcan Kaya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. Maç bu skorla sona erdi.

  1. 5.12.2019
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