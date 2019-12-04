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Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Acilen bırakmalısın''
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Tuzlaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu. Galatasaray taraftarı, TFF 2. Lig ekibine karşı oynanan futbol ve alınan 2-0'lık mağlubiyete büyük bir tepki gösterdi. Bu sonucun faturası da teknik direktör Fatih Terim'e kesildi.
4 Aralık 2019 Çarşamba 23:27
Güncelleme: 04.12.2019 23:33
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Galatasaray ile Tuzlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi.
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İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten karşılaşmada Tuzlaspor ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini yıktı.
Deplasman ekibi Sadık ve Umut'un attığı gollerle Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor aldı.
Galatasaray ise kendi evinde tam bir hayal kırıklığı yaşadı.
Sarı-kırmızılılar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamazken Türkiye Kupası ilk maçında da umduğunu bulamadı.