Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Acilen bırakmalısın'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Acilen bırakmalısın''

Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Acilen bırakmalısın''

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Tuzlaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu. Galatasaray taraftarı, TFF 2. Lig ekibine karşı oynanan futbol ve alınan 2-0'lık mağlubiyete büyük bir tepki gösterdi. Bu sonucun faturası da teknik direktör Fatih Terim'e kesildi.
4 Aralık 2019 Çarşamba 23:27 Güncelleme: 04.12.2019 23:33
Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Acilen bırakmalısın''

Galatasaray ile Tuzlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Acilen bırakmalısın''

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten karşılaşmada Tuzlaspor ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini yıktı.

Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Acilen bırakmalısın''

Deplasman ekibi Sadık ve Umut'un attığı gollerle Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor aldı.

Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Acilen bırakmalısın''

Galatasaray ise kendi evinde tam bir hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Acilen bırakmalısın''

Sarı-kırmızılılar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamazken Türkiye Kupası ilk maçında da umduğunu bulamadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN