Galatasaray taraftarından Fatih Terim isyanı! ''Acilen bırakmalısın''

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Tuzlaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu. Galatasaray taraftarı, TFF 2. Lig ekibine karşı oynanan futbol ve alınan 2-0'lık mağlubiyete büyük bir tepki gösterdi. Bu sonucun faturası da teknik direktör Fatih Terim'e kesildi.

4 Aralık 2019 Çarşamba 23:27 Güncelleme: 04.12.2019 23:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





