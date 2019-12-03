Her şeyin başlangıcı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Her şeyin başlangıcı

Her şeyin başlangıcı

Her şeyin başlangıcı

Nagatomo'nun attığı beraberlik golü dönüm noktası olarak kabul edilirken Terim de, "İkinci yarıdaki oyunumuz bu sezonun kırılma noktası olacak" diyerek takımına duyduğu güveni ortaya koydu.

, karşısında belki 2 puan bıraktı ama son dakikada attığı beraberlik golüyle çok şey kazandı. maçının yorgunluğu ile sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, eksiklerin de çok olmasıyla ekibi karşısında beklentilerin altında kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Trabzonspor, 50. dakikada Sörloth ile öne geçerken golden sonra müthiş bir direnç gösteren Cimbom'un cevabı da 90'da geldi. Yuto Nagatomo savunmadan seken topa şimşek gibi vurdu ve takımına hem 1 puan hem de moral aşıladı.

BU MAÇ HEP HATIRLANACAK

Toplam oyundan memnun olmasa da mücadele ve 1 puana sevinen , karşılaşma sonrasında oyuncularını tebrik etti. "Trabzon'da Trabzonspor'la oynamak kolay değil. Her sezonun bir kırılma noktası vardır. İkinci yarıdaki futbol, kırılma noktası olacak. Oyuncularımın başkaldırışlarını, isyan etmelerini beğendim. Mağlubiyete olan reaksiyondan memnunum" diyerek şampiyonluk için iddialarını ortaya koydu. Tecrübeli hoca, "Bu 1 puan sezon sonunda şampiyonluk hikayesi yazılırken unutulmayacak" ifadesini de kullandı.

  1. 3.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Her şeyin başlangıcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN