Her şeyin başlangıcı
Nagatomo'nun attığı beraberlik golü dönüm noktası olarak kabul edilirken Terim de, "İkinci yarıdaki oyunumuz bu sezonun kırılma noktası olacak" diyerek takımına duyduğu güveni ortaya koydu.
Galatasaray, Trabzonspor karşısında belki 2 puan bıraktı ama son dakikada attığı beraberlik golüyle çok şey kazandı. Club Brugge maçının yorgunluğu ile sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, eksiklerin de çok olmasıyla Karadeniz ekibi karşısında beklentilerin altında kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Trabzonspor, 50. dakikada Sörloth ile öne geçerken golden sonra müthiş bir direnç gösteren Cimbom'un cevabı da 90'da geldi. Yuto Nagatomo savunmadan seken topa şimşek gibi vurdu ve takımına hem 1 puan hem de moral aşıladı.
BU MAÇ HEP HATIRLANACAK
Toplam oyundan memnun olmasa da mücadele ve 1 puana sevinen Fatih Terim, karşılaşma sonrasında oyuncularını tebrik etti. "Trabzon'da Trabzonspor'la oynamak kolay değil. Her sezonun bir kırılma noktası vardır. İkinci yarıdaki futbol, kırılma noktası olacak. Oyuncularımın başkaldırışlarını, isyan etmelerini beğendim. Mağlubiyete olan reaksiyondan memnunum" diyerek şampiyonluk için iddialarını ortaya koydu. Tecrübeli hoca, "Bu 1 puan sezon sonunda şampiyonluk hikayesi yazılırken unutulmayacak" ifadesini de kullandı.
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