‘Sarı Kırmızı Kareler’ oylandı

1905 G.Saraylı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nin bu yıl 17. kez düzenlediği Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video yarışmasının oylaması gerçekleşti. GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, "Türk spor basının Galatasaray'ı takip eden 21 tane değerli fotoğrafçısının 65 fotoğrafla katıldığı bu yarışmamızda jüriler olarak en güzel kareleri seçmeye çalıştık. Güzel bir katılım oldu. Hep beraber bu kareleri seçmeye çalıştık" dedi.