‘Sarı Kırmızı Kareler’ oylandı
1905 G.Saraylı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nin bu yıl 17. kez düzenlediği Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video yarışmasının oylaması gerçekleşti.
1905 G.Saraylı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nin bu yıl 17. kez düzenlediği Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video yarışmasının oylaması gerçekleşti. GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, "Türk spor basının Galatasaray'ı takip eden 21 tane değerli fotoğrafçısının 65 fotoğrafla katıldığı bu yarışmamızda jüriler olarak en güzel kareleri seçmeye çalıştık. Güzel bir katılım oldu. Hep beraber bu kareleri seçmeye çalıştık" dedi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
‘Sarı Kırmızı Kareler’ oylandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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