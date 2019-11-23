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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Kareler’ oylandı

‘Sarı Kırmızı Kareler’ oylandı

1905 G.Saraylı Yöneticiler ve 'nin bu yıl 17. kez düzenlediği Kareler Fotoğraf ve Video yarışmasının oylaması gerçekleşti.

1905 G.Saraylı Yöneticiler ve 'nin bu yıl 17. kez düzenlediği Kareler Fotoğraf ve Video yarışmasının oylaması gerçekleşti. GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, "Türk spor basının 'ı takip eden 21 tane değerli fotoğrafçısının 65 fotoğrafla katıldığı bu yarışmamızda jüriler olarak en güzel kareleri seçmeye çalıştık. Güzel bir katılım oldu. Hep beraber bu kareleri seçmeye çalıştık" dedi.

  1. 23.11.2019
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