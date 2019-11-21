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21 Kasım 2019, Perşembe
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 12'nci haftasında Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde teknik direktör gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenman sonrası maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 21.11.2019
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