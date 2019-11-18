Galatasaray'ın gözden çıkardığı futbolcuya Mallorca talip! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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'ın gözden çıkardığı futbolcuya talip! Son dakika haberleri

Galatasaray'ın gözden çıkardığı futbolcuya Mallorca talip! Son dakika transfer haberleri

'a piyangosu... Sarı kırmızılılar, devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımda düşünülmeyen isimler de büyük ölçüde belirlenmişti. O isimlerden biri olan 'ya ekibi talip oldu.

'da gündem sık sık değişirken takımdaki olumsuz hava sakatlıkların da artmasıyla sürüyor... Diğer yandan da kadro operasyonu için ocak ayını bekleyen teknik direktör Fatih Terim, gözden çıkardığı isimleri takımdan göndermek istiyor.

Listesini belirleyen Terim gönderilecek oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Bu isimlerden biri olan 'ya ekiplerinden talip oldu. Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın gözden çıkardığı Brezilyalı sağ bek için devre arasında görüşmeleri başlayacak.

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  1. 18.11.2019
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