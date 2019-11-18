Galatasaray'ın gözden çıkardığı futbolcuya Mallorca talip! Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'a transfer piyangosu... Sarı kırmızılılar, devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımda düşünülmeyen isimler de büyük ölçüde belirlenmişti. O isimlerden biri olan Mariano'ya La Liga ekibi Mallorca talip oldu.
Galatasaray'da gündem sık sık değişirken takımdaki olumsuz hava sakatlıkların da artmasıyla sürüyor... Diğer yandan da kadro operasyonu için ocak ayını bekleyen teknik direktör Fatih Terim, gözden çıkardığı isimleri takımdan göndermek istiyor.
Listesini belirleyen Terim gönderilecek oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Bu isimlerden biri olan Mariano'ya La Liga ekiplerinden Mallorca talip oldu. Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın gözden çıkardığı Brezilyalı sağ bek için devre arasında transfer görüşmeleri başlayacak.
- 18.11.2019
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