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18 Kasım 2019, Pazartesi
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maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

, 'in 12'nci haftasında cuma günü sahasında Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda Muslera ve Babel, sakatlıkları nedeniyle ülkelerinin kadrolarından çıkarıldı. İki oyuncunun durumu hakkkında 'daki kontrollerin ardından açıklama yapılacağı belirtildi.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra interval koşular yapan sarı-kırmızılı futbolcular ardından sınırlı alanda pas oyunu oynadı. İdmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Japonya Milli Takımı kampından gelen Yuto Nagatomo ve Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı kampından dönen Yunus Akgün, takımla birlikte çalıştı.

MUSLERA VE BABEL MİLLİ TAKIM KADROLARINDAN ÇIKARILDI
'da ve , sakatlıkları nedeniyle ülkelerinin kadrolarından çıkarıldı. Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Muslera ve Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Babel'in sağlık durumları hakkındaki açıklamanın, oyuncular 'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve 'nun tedavilerine ise devam edildi. Florin Andone de, kendisi için hazırlanan özel dizlikle salon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 18.11.2019
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