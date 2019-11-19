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19 Kasım 2019, Salı
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'da kabusu

Galatasaray'da sakatlık kabusu

'da eksik sayısı 8'e çıktı. Muslera bel ağrıları, Babel ise sol dizindeki nedeniyle milli takımdan çıkarıldı. İki oyuncunun kesin durumu 'a döndüklerinde belli olacak.

sakatlıktan başını kaldıramaz hale geldi. Sarı- kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı'nda bulunan 'in sol dizinden sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi. 'nın da bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldığı aktarıldı. Her iki futbolcuyla ilgili detaylı açıklamanın 'da gerçekleşecek kontrollerden sonra yapılacağı ifade edildi.

MORALLER BOZULDU

Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Younes , ve 'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamayan Galatasaray'da 2 oyuncudan gelen haber moralleri iyice bozdu. Muslera ve Babel'e gelir gelmez yoğun bir tedavi uygulanacağı ve Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi. İki oyuncunun sakatlıklarında olumlu bir gelişme olmazsa kalede Okan Kocuk, forvette ise Adem büyük forma giyecek.

BİR ŞOK HABER DE LUYI'DEN

Tam anlamıyla kabusu yaşayan Galatasaray'a bir şok haber de Christian Luyindama'dan geldi. 25 yaşındaki oyuncu, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Muslera ve Babel gibi milli takımdan sakat olarak dönecek tecrübeli stoperin durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerden sonra netleşecek.

SAKATLIK RAPORU

Ryan Babel: Sakatlandığı açıklandı; net durumu bugün belli olacak.

Fernando Muslera: Sakatlandığı açıklandı; net durumu bugün belli olacak.

Emre Akbaba: Kaval kemiği kırıldı. Güçlendirme çalışmaları yapıyor. İkinci yarıda takıma katılması planlanıyor.

Radamel Falcao: Aşil tendonunda zorlanmaya bağlı şikayetleri var. Madrid'de tedavisine devam edilecek. Dönüşü belirsiz.

Florin Andone: Sağ diz iç yan bağlarında yırtık var. İlk yarıyı kapattı. Tedavisi devam ediyor.

Belhanda: Sol topuğunda olduğu gerekçesiyle idmanlara çıkmıyor.

Şener: Sağ arka adalesinde ileri derece zorlanma var.

Luyindama: Milli takımda sakatlandı ve oyundan çıktı. MR'ı çekilecek.

  1. 19.11.2019
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