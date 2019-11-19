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19 Kasım 2019, Salı
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Tek forvet

Tek forvet Adem Büyük

Falcao ve Andone'nin yokluğunda 'in forvette sahaya çıkması bekleniyordu ancak 'dan gelen haber planları bozdu. mücadelesinde forma 'e geçecek.

Falcao ve Andone'nin yokluğunda 'in forvette sahaya çıkması bekleniyordu ancak 'dan gelen haber planları bozdu. Yıldız futbolcunun 'e karşı oynamama ihtimali belirirken bu durumda forma 'e geçecek. Kulübede ise 17 yaşındaki yer alacak. Erencan Yardımcı sezon başı kampındaki performansı ile beğeni toplamıştı. Genç yıldızın, özel bir program ile Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmesi planlanıyor.

  1. 19.11.2019
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