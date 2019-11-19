Tek forvet Adem Büyük

Falcao ve Andone'nin yokluğunda Ryan Babel'in forvette sahaya çıkması bekleniyordu ancak Hollanda'dan gelen haber planları bozdu. Yıldız futbolcunun Başakşehir'e karşı oynamama ihtimali belirirken bu durumda forma Adem Büyük'e geçecek. Kulübede ise 17 yaşındaki Erencan Yardımcı yer alacak. Erencan Yardımcı sezon başı kampındaki performansı ile beğeni toplamıştı. Genç yıldızın, özel bir program ile Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmesi planlanıyor.